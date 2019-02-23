اونلاين | ياللاشوت | مشاهدة مباراة بتوتنهام وبيرنلي اليوم السبت 23-2-2019 في الدوري الإنجليزي yalla shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياللاشوت | مشاهدة مباراة بتوتنهام وبيرنلي اليوم السبت 23-2-2019 في الدوري الإنجليزي yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمكنكم زوار موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة لايف بث مباشر لمباراة توتنهام وبيرنلي المقرر لها اليوم مباراة الأسبوع السابع والعشرون من الدوري الممتاز، على ملعب تيرف مور، وتعليق محمد الكواليني، تنطلق مباراة كرة القدم بين توتنهام وبيرنلي في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 3:30 عصرًا بتوقيت السعودية، على قناة بي إن سبورت إتش دي 2

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز توتنهام بهدف نظيف، ونتابع معكم مباراة العودة، وقبل المباراة نحاول نقل البث المباشر للمباراة لايف بدون تقطيع.

ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 60 نقطة، يبتعد عن الصدارة بفارق خمس نقاط فقط عن نادي مانشستر سيتي وليفروبول، بينما نادي بيرنلي في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

نتابع معكم المباراة الهامة في الدوري الإنجليزي، توتنهام يسعى للوصول للمركز الأول في جدول المسابقة، وينتظر تعثر الريدز ليفربول في مباراة المان يوناتيد غدًا الأحد، وعلى توتنهام عدم التفريط في النقاط في حالة الإستمرار على المنافسة.