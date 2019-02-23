رياضة | الإدارية العليا تقبل طعن رئيس الزمالك ضد حل اللجنة الأولمبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإدارية العليا تقبل طعن رئيس الزمالك ضد حل اللجنة الأولمبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن المقدم رئيس نادي الزمالك بشأن حل اللجنة الأوليمبية وعدم قانونية المجلس الحالي على أن تعاد المحاكمة يوم 2 مارس المقبل.

وسبق وأقام رئيس الزمالك دعوى في محكمة القضاء الإداري لكنها قررت عدم الاختصاص.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أصدرت 4 أحكام تتعلق برئيس نادي الزمالك قضت فيها جميعا إما بالرفض وإما بعدم الاختصاص.

ورفضت المحكمة في القضية الأولى طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية وقضت في الحكم الثاني بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية المتضمن منع رئيس نادي الزمالك من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة ومن حضور المباريات وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

كما قضت في حكمها الثالث بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى رئيس الزمالك لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه لمدة عامين لحين التحقيق معه وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

وجاء في الحكم الرابع رفض دعوى رئيس نادي الزمالك التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للنادي في 30 أغسطس الماضي، وأحالت المحكمة الشق الموضوعي في الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

ويقدم عامر عامر مستوى مميزًا مع الإنتاج الحربي جعله مرشحًا للانضمام لمنتخب مصر في شهر مارس المقبل.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

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إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه

محمود كهربا مطلوب في أندرلخت البلجيكي

أبدى مسئولو نادي أندرلخت البلجيكي اهتمامًا بالحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق الزمالك خلال الموسم الجديد بعد متابعة بعض التسجيلات له.

ويضع مسئولو أندرلخت محمود كهربا تحت المراقبة لنهاية الموسم الجاري قبل البت في مصيره بشكل نهائي سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عنه.

ويدرس مسئولو أندرلخت إرسال وفد إلى القاهرة لمتابعة محمود عن قرب وإعداد تقرير مفصل عنه.