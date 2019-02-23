رياضة | قائمة الأهلي لمواجهة الجونة.. استبعاد صالح و15 لاعبا وعودة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة الأهلي لمواجهة الجونة.. استبعاد صالح و15 لاعبا وعودة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تتوجه اليوم السبت إلى الغردقة للمبيت؛ استعدادا لمواجهة الجونة التي تقام عصر غد الأحد في الجولة الـ24 في بطولة الدوري العام.

وضمت القائمة كلاً من: شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وسعد سمير وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وعمرو السولية وهشام محمد، وحمدي فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وناصر ماهر وكريم نيدفيد ورمضان صبحي ومروان محسن وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وجيرالدو.

استبعد "لاسارتي" 16 لاعبا من قائمة الفريق الأحمر، لمواجهة الجونة وهم: "حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمد نجيب وعمرو جمال ومحمد الشناوي بسبب الإصابة، وأحمد فتحي ووليد أزارو لعدم الجاهزية، وأحمد علاء وباسم علي وإسلام محارب ومحمد شريف وصالح جمعة وأحمد حمودي وصلاح محسن ومحمود وحيد لوجهة نظر فنية".

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