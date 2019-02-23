رياضة | مصر تشارك بـ5 نجوم في ربع نهائي بطولة التايكوندو بالغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تشارك بـ5 نجوم في ربع نهائي بطولة التايكوندو بالغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض ٥ لاعبين من المنتخب الوطني للتايكوندو دور ال ٨ ببطولة مصر الدولية G2 المقامة في الفترة من ٢١ إلى ٢٤ فبراير بالغردقة.

حيث تواجه نور عبد السلام لاعبة كازاخستان اينور يسبرجينوفا (-٤٩ كجم)، و تقابل هداية ملاك لاعبة المنتخب الايطالي كريستينا جاسبا (-٦٧ كجم)، و تقابل منة ماهر لاعبة منتخب ايطاليا لورا جياكوميني (+٧٣ كجم)، و تواجه حور بدرالدين لاعبة الأردن جوليانا الصادق (-٦٧ كجم)، و يقابل عبد الرحمن وائل لاعب النيجر اسماعيل يعقوب (-٦٨ كجم).

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كما يخوض لاعبان من الأندية دور ال ٨، حيث يواجه تامر عبد المنعم لاعب كوكورديا يواجه لاعب بلجيكا سي محمد كتبي (-٦٨ كجم)، و يقابل مهند غزلان لاعب نادي هليوبوليس يواجه لاعب نادي الشمس محمد أيمن (+٨٧ كجم).

و في دور ال ١٦ خسر ٨ لاعبين من المنتخب الوطني فيما فاز لاعب واحد. حيث خسر محمد فرج أمام لاعب الأردن زيد كريم ٣-٢٠، و عبد الرحمن خلف السيد من لاعب الاردن صالح الشرباتي (-٨٠ كجم) ٥-١١، و عمر غنيم لاعب امريكا داميان فيلا بالنقطة الذهبية بعد إنهاء الوقت الأصلي ٢٠-٢٠، و خسرت رضوى رضا من لاعبة المغرب ندا لاراج (-٥٧ كجم) ٢-٨، و فرح مجدي أمام لاعبة صربيا الكسندرا رادميل (-٥٧ كجم) صفر-١٠، و مرام عزت من لاعبة اسبانيا ١٢-١٥، و مايا مجدي من لاعبة بلجيكا راحيليه فليميش (-٥٧ كجم) ٢-٢٣.