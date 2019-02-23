رياضة | مزايدة علنية لإنشاء مشروعات استثمارية بمراكز الشباب في 9 محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مزايدة علنية لإنشاء مشروعات استثمارية بمراكز الشباب في 9 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن طرح مزايدة علنية لإنشاء بعض المشروعات الاستثمارية بـ 9 محافظات في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة تفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب والأندية والبحث عن سبل الاستثمار الأمثل لإمكانيات تلك المنشآت.

و تضم عملية طرح المزايدات تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية، بنظام حق الانتفاع طبقاً لضوابط الطرح المعمول بها، ومنها مركز شباب بدواي بمحافظة الدقهلية، ومركزي شباب قرية 15 وبرج العرب الجديد بمحافظة الإسكندرية، ومركز شباب العاشر من رمضان ببور فؤاد بمحافظة بورسعيد، ومركزي شباب دير مواس ومدينة ناصر بملاوي بمحافظة المنيا، ومركز شباب قويسنا بمحافظة المنوفية، ومركز شباب المراشدة بمحافظة قنا، ومركز شباب منشأة عامر بمحافظة البحيرة ، ومراكز شباب "ميت كنانة ونامول، صنافير، المنشية الجديدة، كفر علوان" بالقليوبية ، ومركز شباب الجلاتمة بالجيزة.

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في نفس السياق، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن دعم 695 مركز شباب على مستوى 23 محافظة لتنفيذ العديد من الانشطة الشبابية والرياضية بها ، وخدمة أكبر عدد من النشء والشباب .

وقد شمل الدعم زيادة الدعم المالى ل 423 مركز شباب ب18 محافظة ( المنوفية - الأقصر – الاسماعيلية – شمال سيناء – الاسكندرية – أسيوط – السويس- البحر الاحمر- قنا – البحيرة – دمياط – الفيوم – بنى سويف – الجيزة – المنيا – الدقهلية – أسوان – كفر الشيخ ) بإجمالى مبلغ 1809000 جنيها لتنفيذ الانشطة بالمراكز بها .