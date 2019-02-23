رياضة | وزير الرياضة يدعم أفرع الاتحادات الرياضية بمليون و638 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يدعم أفرع الاتحادات الرياضية بمليون و638 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم 164 فرعاً تابعين للاتحادات الرياضية بمبلغ مليون و638 ألف جنيه قيمة الدعم المالى السنوي المخصص من الوزارة لفروع الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية.

ويوجه الدعم بواقع مليون و 443 ألف وخمسمائة جنيهاً لـ 13 اتحاد أوليمبي بإجمالى عدد (138) لجنة فرع، وتتمثل الاتحادات في "الملاكمة، الجودو، رفع الأثقال، السباحة، الخماسي الحديث، ألعاب القوى، التنس الأرضي، التجديف، التايكوندو، المصارعة، الكرة الطائرة، الشراع والانزلاق على الماء، الكاى والكياك".

كما تم دعم ثلاثة اتحادات غير أوليمبية بمبلغ 194 ألف وخمسمائة جنيه لعدد (26) لجنة فرع ممثلة عن اتحادات "الخماسية (البنتابول) – الغوص والإنقاذ – كمال الأجسام).