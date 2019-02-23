رياضة | خناقة جديدة بين برشلونة باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خناقة جديدة بين برشلونة باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت خناقة جديدة بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني خارج الملعب بعد خطف فرانكى دى يونج لاعب أياكس الهولندى في الميركاتو الشتوى الماضي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن أن باريس سان جيرمان يسعى لخطف الفرنسي إيريك أبيدال السكرتير الفنى في نادي برشلونة ليصبح المدير الرياضى للنادى الباريسى فى الفترة المقبلة بعد مساهمته في صفقات الشتاء.

وأوضحت الصحيفة أن جهود أبيدال منذ توليه المسئولية من قبل إدارة النادى الكتالونى، لفتت أنظار ناصر الخليفى مالك النادى الفرنسي، والذى يرغب فى أن يكون أبيدال المدير الرياضى الجديد للنادى بديلا للمدير الحالى انترو هنريكي.

ويخطط الخليفي لإقناع أبيدال بمهمة العمل فى المشروع الجديد لباريس سان جيرمان مستغلا العلاقة القوية التى تجمع الطرفين منذ عمله فى قنوات "بى ان سبورتس" الفرنسية.

وكشفت عن أن المالك القطري للنادى الباريسى يسعى لضربة مزدوجة من ضم أبيدال الأولى تعزيز مشروعه الرياضى ، وثانيا الانتقام من برشلونة بعد خطفه الهولندى فرانكى دي يونج لاعب أياكس، بعد أن كان قريبَا من الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

أزمة جديدة في برشلونة قبل الكلاسيكو

رغم أن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي استعاد خدمات الفرنسي صامويل أومتيتي، قبل مواجهة ليون، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي فإنه لا يفكر في الدفع به أمام إشبيلية وريال مدريد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن خطط فالفيردي لا تتضمن مشاركة صامويل أومتيتي ضد إشبيلية أو مباراتي الكلاسيكو في الليجا وكأس الملك ضد ريال مدريد.

وقد يكون أول ظهور لأومتيتي، يوم 6 مارس/المقبل ضد جيرونا في كأس سوبر كتالونيا، وحال استجابت ركبته بشكل إيجابي، قد يتم الاعتماد عليه في مواجهتي رايو فاليكانو وريال بيتيس في الليجا، كما ستزيد حظوظه للعب ضد ليون في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

برشلونة يستعيد "ميلو"

تلقى عشاق نادي برشلونة الإسباني خبرًا سارًا رغم التعادل السلبي مع ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن البرازيلي آرثر ميلو شارك اليوم في تدريب برشلونة حيث أدى بعض التدريبات البسيطة، ضمن الاستعدادات لمباراة إشبيلية.

وتعرض آرثر ميلو لإصابة في الفخذ الأيسر خلال مواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وواصل الهولندي ياسبر سيليسين حارس برشلونة برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في التدريبات.

ويستعد برشلونة لمباراة إشبيلية يوم السبت المقبل، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

Advertisements

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.