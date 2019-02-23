شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وإشبيلية.. ميسي على موعد جديد مع عشيقته والان مع التفاصيل

الخليج 365- يرحل برشلونة اليوم السبت لمواجهة فريق نادي إشبيلية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم في المباراة التي تقام على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وينتظر الأرجنتيني ليونيل ميسي المباراة بفارغ الصبر خاصةً أن ملعب رامون سانشيز بيزخوان يعتبر مملكة خاصة بالبولجا ولم يخسر فيه ليو إلا نادراً

حيث أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم السبت أن برشلونة لم يخسر في آخر عشرة مواجهات أمام إشبيلية سوى في مباراة واحدة موسم 2015 – 2016 وغاب عنها ميسي

أرقام ميسي على ملعب رامون سانشيز بيزخوان

وتمكن البرغوث الأرجنتيني في زيارة شباك إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان تسعة مرات في إحدى عشر مباراة حقق خلالها الفريق الكاتلوني ستة إنتصارات مقابل أربعة تعادلات وخسارة واحدة فقط.

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كما أن الليو خلال الأربع زيارات الأخيرة له إلى ملعب نادي إشبيلية سجل خمسة أهداف كاملةً الأمر الذي ينذر أن الفريق الاندلسي ضحية ميسي المفضلة.

ويعتبر نادي إشبيلية الفريسة المفضلة التي يسجل عليها ليونيل ميسي وهو الذي سبق وأن دون في شباك الأندلوسيين ثلاثة وثلاثين هدفاً من قبل في جميع المسابقات كأكثر فريق إستقبل أهداف من البرغوث.



ويرجع آخر هدف دونه ميسي في شباك إشبيلية يوم الثلاثين من شهر يناير الماضي في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب كامب نو لحساب مباريات إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا وإنتهت بنتيجة 6-1 للبلوجرانا.



وقبل اللقاء يحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم برصيد 54 نقطة متفوقاً على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني بسبعة نقاط كاملة فيما يقبع إشبيلية في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.



فهل يمارس ليونيل ميسي هوايته المفضلة ويسجل في شباك عشيقته الأولى والأخيرة أم ان بابلو ماشين سيفرض على البولجا رقابة لصيقة تمنعه من التسجيل ؟ الإجابة بعد المبارة