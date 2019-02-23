شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وإشبيلية.. وسام بن يدر سلاح الأندلوسيين للإطاحة بالبلوجرانا والان مع التفاصيل

الخليج 365- يستضيف فريق نادي إشبيلية اليوم السبت المتصدر برشلونة لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد رامون سانشيز بيزخوان.

ويعول بابلو ماشين المدير الفني للأندلوسيين على كتيبة مدججة بالنجوم أبرزهم الفرنسي وسام بن يدر لضرب دفاعات البلوجرانا وتحقيق المفاجأة والإطاحة برفقاء ليونيل ميسي وإلحاق الخسارة بهم من أجل الإرتقاء أكثر في الليجا مع بابلو سارابيا وخيسوس نافاس وأندريه سيلفا.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على أبرز الاسلحة التي سيعتمد عليها ماشين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية :-

وسام بن يدر

المهاجم الفرنسي صاحب الثمانية والعشرين عاماً مازال يقدم مردود جيد بعد أن قاد فريقه الموسم الماضي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتسجيله لعشرة أهداف كاملةً وضعته في المركز الخامس على لائحه الهدافين كما نجح في تدوين إسمه بحروف من نور كأسرع بديل يسجل في التشامبيونزليج كان ذلك في شباك المان يونايتد بعد 87 ثانية فقط.

وخلال الموسم الجاري سجل بن يدر 21 هدفاً في جميع المسابقات 11 هدفاً منهم في بطولة الدوري بالإضافة إلى عشرة أهداف آخرين موزعين ما بين بطولة الدوري الأوروبي وبطولة كأس ملك إسبانيا والتي خرج منها الفريق على يد برشلونة.

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اندرية سيلفا

ثاني الأسلحة الفتاكة التي يعتمد عليها ماشين البرتغالي أندرية سيلفا والذي نجح في تدوين تسعة أهداف في الليجا ويبلي بلاء حسن خلال المباريات الماضية حيث أنه في المباريات التي لم يسجل فيها يقوم بصناعة الفرص.

بابلو سارابيا

متوسط الميدان الذي يأخذ أدوار هجومية ينجح دائماً في القيام بدور حلقة الوصل بين نصف الملعب والهجوم وتمكن هذا الموسم في الليجا من تسجيل تسعة أهداف منهم هدف من ركلة جزاء ترجيحية.

ويحتل إشبيلية قبل اللقاء المركز الرابع برصيد سبعة وثلاثين نقطة بفارق ثمانية نقاط كاملة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث لكنه يواجه منافسة شرسة مع خيتافي صاحب المركز الخامس والفارق بينهما نقطة.

ويأمل ليونيل ميسي ورفاقه في الخروج من نفق رامون سانشيز بيزخوان بنتيجة إيجابية تدفعهم خطوة للامام من أجل حسم موقعتي كلاسيكو كأس الملك والليجا.

فهل يقدر وسام بن يدر ورفاقه على الإطاحه بكتيبة برشلونة وإعطاء الفرصة لأتلتيكو مدريد من أجل الإقتراب خطوة أكثر نحو الصدارة أم أن أبناء فالفيردي سيكون لهم رأي آخر ؟؟