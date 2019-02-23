شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشباب السعودي يوقّع مع الكولومبي "اسبريلا" لمدة موسمين والان مع التفاصيل
السعودية نيوز ٣٦٥- أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تعاقدها مع اللاعب الكولومبي دانيلو اسبريلا.
وبحسب ما أعلن حساب النادي فإن الإدارة نجحت في التوقيع مع اللاعب، "30" عاماً، لموسمين، بدءاً من الموسم المقبل.
وكان اسبريلا قد انتقل من العين الإماراتي لصالح الفريق الفيحاوي منذ الموسم الماضي؛ حيث قدم اللاعب مستويات مميزة مع الفريق.
وكان الشباب قد أعلن مؤخراً عن فسخ تعاقده مع المهاجم الدولي السابق ناصر الشمراني؛ حيث نجح في تعويضه سريعاً بالتعاقد مع الكولومبي.
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