شكرا لقرائتكم خبر عن صراع أوروبي على نجم برشلونة والان مع التفاصيل

تتنافس العديد من الأندية الأوروبية على خدمات النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة والذي اقترب رحيله عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

الخليج 365-

وأوضحت صحيفة « موندو ديبورتيفو»، أن أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني يرغبون في الحصول على خدمات نجم البلوجرانا.

وتابعت، الأندية دخلت سباق التعاقد مع الكرواتي بعد رغبة البارسا في عدم تمديد تعاقده الذي ينتهي الموسم القادم.

وكانت بعض التقارير الصحفية ربطت نجم خط وسط برشلونة بالانتقال إلى انتر ميلان الإيطالي في الموسم القادم بعد الحصول على موافقة اللاعب.

Advertisements

يلتقي اليوم فريق برشلونة مضيفه إشبيلية في أقوى مواجهات الجولة 25 من الدوري الأسباني والتي تقام على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان".

يتصدر الفريق الكتالوني جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد إشبيلية في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

ويأمل البارسا في خطف النقاط الثلاث من أجل الابتعاد عن منافسيه أتلتيكو وريال مدريد، بعد تعثر الثنائي خلال الفترة الماضية.