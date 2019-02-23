شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وإشبيلية.. البيستوليرو على موعد مع فرصة جديدة للرد على المنتقدين والان مع التفاصيل

الخليج 365- يدخل الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة مباراة قوية وحاسمة اليوم السبت حينما يواجه فريق نادي إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.

وعلى الرغم من إحتلاله للمركز الثاني في صدارة هدافي الليجا فإن البيستوليرو لويس سواريز مهاجم البلوجرانا قد وقع تحت مقصلة النقد والهجوم من جانب الجماهير خلال الفترة القليلة الماضية بسبب فشله في تسجيل أيه أهداف خلال الجولات الأخيرة من الدوري ودوري الأبطال.

ويحتاج برشلونة خلال المباريات القادمة في ترجمة الفرص التي تسنح له إلى أهداف ولا مجال للإستهتار خاصةً وأن الفريق مقبل على مرحلة حساسة في الموسم بداية من مباراة اليوم أمام إشبيلية مروراً بمباراتي كلاسيكو الأولى في إياب كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد والمباراة الثانية في الجولة السادسة والعشرين من الليجا.

سواريز الصائم عن التهديف سلاح برشلونة لضرب إشبيلية

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وخرج إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا يوم أمس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء وأكد أنه يثق في سواريز ويرى أنه قادر على قيادة هجوم الفريق لأكثر من سنة مقبلة على الرغم من أنه يعاني من مشكلة كبيرة تتمثل في عدم زيارته الشباك خلال الخمس مباريات الأخيرة.

وسقط برشلونة في فخ التعادل خلال أربعة مباريات من الخمسة الأخيرة في جميع المسابقات ولعل من المثير للجدل أن الفوز الوحيد الذي حققه رفقاء البرغوث ليونيل ميسي كان على بلد الوليد الأسبوع الماضي بهدف واحد مقابل لا شيء سجله البولجا.

وخلال مباراة ليون في دوري الأبطال أهدر لويس سواريز فرصتين في غاية السهولة الأمر الذي مدد فترة عدم تسجيله أيه أهداف خارج ملعب الكامب نو في التشامبيونزليج لاكثر من أربعة وعشرين ساعة كاملةً حيث يرجع آخر هدف له في شباك روما بالأوليمبيكو.

وتجدر الإشارة أن الأوروجوياني لويس سواريز نجح في تسجيل خمسة عشر هدفاً خلال أربعة وعشرين جولة في الدوري الأسباني ليحتل بهم وصافة هدافي الليجا بفارق سبعة أهداف عن البرغوث الارجنتيني ميسي الذي يحتل صدارة الهدافين برصيد إثنين وعشرين هدفاً.

فهل يقدر سواريز على حمل لواء برشلونة والفوز على إشبيلية أم سيواصل صيامه عن التهديف ؟