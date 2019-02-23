شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وإشبيلية.. البروفة الأخيرة للبلوجرانا قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل

الخليج 365- يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأسباني إختبار صعب للغاية حينما يواجه فريق إشبيلية على ملعبه رامون سانشيز بيزخوان لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.

وتعتبر المباراة البروفة الأخيرة لرجال المدير الفني إرنستو فالفيردي قبل نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو خاصةً وأن مباراة الإياب إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب الكامب نو.

وفيما يخص حالة اللاعبين أكد فالفيردي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أن الجميع بخير سواريز حصل على راحة الأسبوع الماضي بعد مشاركته بديلاً وهو الذي يضمن حصول الفريق على قوة هجومية في كل مباراة وكلما إحتاج الفريق له وجده يسجل الأهداف أو يصنعها.

وكانت بعض الجماهير قد وجهت إنتقادات لاذعة لسواريز بسبب صيامه عن التهديف في مباراة ليون وعدم قدرته على تحويل الفرص التي سنحت له إلى أهداف لكن فالفيردي دافع عن مهاجمه وأكد أنه كيف لجمهور أن ينتقد لاعب يحتل المركز الخامس على لائحة الهدافين التاريخيين للنادي.

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ويعاني برشلونة من عقم تهديفي خلال المباريات الأخيرة خاصةً أنه حقق رقم سلبي في المباراة الأخيرة بدوري الأبطال بعد أن حاول خمسة وعشرين مرة على مرمى ليون الفرنسي ولم ينجح في تسجيل أي هدف ، ويعتبر الرقم هو الاعلى الذي يسجله رفقاء ليونيل ميسي دون ترجمه كل هذه الفرص لأهداف.

ويرغب فالفيردي في أن يظهر جميع اللاعبين بمستوى جيد خاصةً وأن الفريق سيواجه ريال مدريد في مباراتين الأولى في إياب نصف نهائي الكأس والمباراة الثانية في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز.

وستشكل المباراتان بنسبة كبيرة مستقبل فالفيردي مع الفريق خاصةً وأن التعثر في أي منهما يعني ضياع اللقب فخسارة الكأس سيكون ضربة موجعة بتخلي البلوجرانا عن بطولته المفضلة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها.

وخسارة مباراة الدوري تعني إقتراب ريال مدريد من المنافسة مرة أخرى بعد أن كان مبتعداً عنها في الوقت الذي يزاحم فيه أتلتيكو مدريد عن بعد رغبةً في سقوط برشلونة اليوم امام إشبيلية والجولة المقبلة أمام ريال مدريد.

فهل يقدر فالفيردي على الخروج من النفق المظلم أم سينتهي الموسم خلال الأسبوع المقبل ؟؟