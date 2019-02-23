انت الان تتابع بمشاركة 31 مصريا.. انطلاق بطولة العالم للأسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

تنطلق اليوم السبت، منافسات الدور 64 من بطولة العالم للأسكواش، والتي تستضيفها شيكاغو الأمريكية، بمشاركة مصرية واسعة النطاق في البطولة التي تبلغ قيمة جوائزها المادية 500 ألف دولار للرجال والسيدات، وتشهد البطولة مشاركة 15 لاعبًا مصريا بمنافسات الرجال، وهم (محمد الشوربجى - على فرج - طارق مؤمن - كريم عبد الجواد - مروان الشوربجى - محمد أبو الغار - فارس الدسوقى - مصطفى عسل - يوسف إبراهيم - مازن هشام - زاهد سالم - كريم على فتحى - يوسف سليمان - كريم الحمامى - عمر مسعد).

بينما تشارك 16 لاعبة بمنافسات السيدات، وهن: (رنيم الوليلى - نور الشربينى - نور الطيب - نوران جوهر - هانيا الحمامى - منة حامد - نادين شاهين - روان العربى - سلمى هانى - زينة مكاوى - هبة التركى - ميار هانى - منة ناصر - يثرب عادل - ندى عباس - مريم متولى). ومن المتوقع أن تكون المنافسة شرسة بين اللاعبين