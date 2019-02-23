انت الان تتابع شرط جديد للترشح في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م

كشف مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجبلاية سيعرض على الجمعية العمومية اليوم السبت، منح الحق للمدير التنفيذي في الترشح لعضوية المجلس حال عمله في مجال الكرة 5 سنوات، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم، بأن باب التسجيل سيتم فتحه في الواحدة ظهر اليوم لمدة ساعة واحدة حيث يبدا الاجتماع الثالثة عصرًا، وتلقى اتحاد الكرة خطابًا رسميا من بعض أندية القسم الثاني والثالث ببطلان إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية، وبالتالي بطلان الجمعية وبطلان القرارات التي سيتم اتخاذها حال اكتمال النصاب القانوني.

وتقام اليوم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمناقشة وتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي وإرسال هذه التعديلات إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لاعتمادها فى حالة اكتمال النصاب القانوني للعمومية والموافقة على البنود. وستشهد الجمعية العمومية بعض التعديلات خصوصًا بنود الانتخابات والترشح لعضوية مجلس الإدارة