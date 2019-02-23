لماذا لن يحضر الأهلي الجمعية العمومية لاتحاد الكرة؟

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تحرير:كريم أحمد ٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن النادي الأهلي لن يحضر الجمعية العمومية للجبلاية اليوم، وقال شوبير في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن النادي الأحمر لن يحضر بعدما قرر مقاطعة كل ما يخص اتحاد الكرة الفترة المقبلة، حيث أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب، عدم المشاركة في أي اجتماعات كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة، وقال في بيان أصدره يوم التاسع من الشهر الجاري، إن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» والاتحاد الدولي «فيفا» والميثاق الأوليمبي، هي الحاكم لعلاقة النادي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفة.
وأوضح الأهلي في بيانه، أن مقاطعة اجتماعات الجبلاية الرسمية والودية، بسبب انتهاك اتحاد الكرة للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وعدم اتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك «الموقوف قانونًا» بحق ممثل النادي الأهلي في اجتماع الاتحاد مع رؤساء الأندية. وتقام
وأوضح الأهلي في بيانه، أن مقاطعة اجتماعات الجبلاية الرسمية والودية، بسبب انتهاك اتحاد الكرة للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وعدم اتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك «الموقوف قانونًا» بحق ممثل النادي الأهلي في اجتماع الاتحاد مع رؤساء الأندية.
وتقام اليوم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمناقشة وتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي وإرسال هذه التعديلات إلى الفيفا لاعتمادها فى حالة اكتمال النصاب القانوني للعمومية والموافقة على البنود.
وستشهد الجمعية بعض التعديلات خصوصًا بنود الانتخابات والترشح لعضوية مجلس الإدارة ومنها حذف بند الثماني سنوات، كما سيتم طرح فكرة إنشاء روابط للأندية المحترفة في القسمين الثاني والثالث وزيادة الدعم لأندية المظاليم.
رسميًا.. الأهلي يقاطع اجتماعات اتحاد الكرة
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