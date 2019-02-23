انت الان تتابع الخليفي: قيمة عقد الرعاية الجديد "جيدة جدا" لسان جرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي

اعتبر القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، أن قيمة عقد الرعاية الجديد لقمصان الفريق مع مجموعة "أكور" الفرنسية للفنادق "جيدة جدا"، ويشكل "الصفقة الأهم" لنادي العاصمة.

وكشف الفريق المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، الخميس عن توقيع عقد مع "أكور" لرعاية قمصانه بدءا من الموسم المقبل، بدلا من شركة طيران الإمارات التي رعت قمصانه منذ 2006 وأعلنت في صيف العام الماضي عدم نيتها تجديد تعاقد ينتهي بختام موسم 2018-2019.

في ما يأتي حوار أجرته وكالة فرانس برس مع الخليفي ليل الجمعة، على إثر مؤتمر صحافي لتقديم الراعي الجديد رسميا.

* سؤال : كيف يمكن لهذه الشراكة مع "أكور" أن توفر لباريس سان جرمان بلوغ مشجعين جدد في العالم؟

* الخليفي: هذه الشراكة مهمة جدا بالنسبة إلينا. أكور لديها 4800 فندق، 2500 صالة رياضية في العالم... ثمة العديد من الأمور التي يمكننا القيام بها معهم. هذا (العقد) سيوسع +قاعدة+ مشجعينا. لديهم أكثر من 265 مليون زبون (...) يمكننا أن نبيع منتجاتنا في فنادقهم، نعرض قناة +بي أس جي تي في+ (القناة التلفزيونية للنادي) في الغرف الفندقية. يمكننا أن نقدم عروضا للمشجعين المسافرين، إقامة معسكرات تدريب في منتجعاتهم صيفا، شتاء، وطوال العام... ثمة العديد من الأمور التي يمكننا القيام بها سويا. أنا واثق بنسبة 100 بالمئة من أن هذا سيرفع من قيمتنا وقيمتهم".

* سؤال: هل ستفتح هذه الشراكة أمامكم بعض الأسواق الجديدة؟

* الخليفي: بالتأكيد. ثمة الكثير من الأسواق التي نستهدفها ولا يمكننا بلوغها. التواجد في هذه الدول سيمكننا من أن ننجز بشكل أسرع وأسهل، أمورا كان يمكن أن تتطلب منا أعواما لإنجازها (...) آسيا، أميركا الشمالية، أميركا اللاتينية، أوروبا... هم ("أكور") موجودون في كل مكان حول العالم. سيساعدوننا في الصين على سبيل المثال من خلال شبكتهم.

* سؤال: نتحدث عن أسواق عالمية لكن مقر "أكور" لا يبعد سوى كيلومترات عن ملعب بارك دي برانس. الى أي حد من المهم بالنسبة إليكم أن يكون الراعي الجديد شركة فرنسية؟

* الخليفي: نحن فخورون أيضا بأن نكون على ارتباط بشركة فرنسية. لا حدود لهم، ولنا أيضا. نتشارك الطموح ذاته. أنا أيضا أعرف سيباستيان بازان (رئيس "أكور" الذي سبق له أن تولى لأشهر رئاسة النادي الفرنسي) منذ عشرة أعوام. بالتأكيد هذا الأمر ساعد جدا في المفاوضات. يعرف ما أريد، وأعرف ما يريد. نحن على الموجة نفسها لجهة الأفكار، وهذا سهّل الأمور. يعرف النادي بشكل جيد جدا، يعرف شركته بشكل جيد جدا أيضا (...) أنا واثق من أن مجموعة "أكور" يمكن أن تنمو بفضل الشراكة معنا.

* سؤال: هل أنتم راضون عن قيمة العقد؟

* الخليفي: هي جيدة جدا بالنسبة الى النادي وبالنسبة إليهم أيضا. هذه +الصفقة+ الأهم التي أبرمناها حتى الآن. هم راضون، ونحن راضون.

* سؤال: هل هي مهمة بالنسبة الى النادي الذي يواجه تحقيقا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بشأن قواعد اللعب المالي النظيف؟

* الخليفي: نحن نحترم اللعب المالي النظيف، نحترم قواعد الويفا وسنحترمها دائما. بعد طيران الإمارات، كان علينا العثور على راعٍ جديد. بالتأكيد العائدات مختلفة تماما وستسمح للنادي بزيادة إيراداته.

* سؤال: بعد فوزكم على مانشستر يونايتد الإنكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا (2-صفر)، هل أنتم واثقون لما تبقى من المسابقة؟

* الخليفي: قدمنا مباراة ممتازة في مانشستر، لكنها لم تكن سوى 90 دقيقة. ستكون ثمة مباراة ثانية هنا (في باريس في السادس من آذار/مارس). 90 دقيقة إضافية. المنافسة مفتوحة، لم تنته بعد. الناس يقولون إننا مرشحون (لربع النهائي وحتى اللقب). أنا سأقول لكم ما إذا كنا كذلك عندما يطلق الحكم صافرة النهاية. علينا ان نحافظ على تركيزنا، أن نقاتل للفوز. من المبكر جدا الحديث (عن اللقب) حاليا. علينا بداية أن نفكر بمباراة مانشستر. هذه هي المباراة الأهم بالنسبة إلي حاليا، وثمة أيضا مباريات في الدوري الفرنسي. علينا أن نفكر بكل مباراة على حدة.