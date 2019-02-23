الان تتابع الشباب يختطف الكولومبي اسبريلا من الفيحاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات نجحت إدارة فريق الشباب في التعاقد مه اللاعب الدولي الكولومبي دانيلو اسبريلا، صاحب الـ 30 عاما، لاعب نادي الفيحاء، والمعار من فريق العين الإماراتي. ونشرت وسائل إعلام رياضية، صورة اللاعب وهو يوقع للشباب لمدة موسمين.

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