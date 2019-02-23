شكرا لقرائتكم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الجبلاية بحضور 112 عضو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لإتحاد الكرة بحضور 112 ناديا.
وقال مجاهد انه سيتم الإعلان عن عدد الحضور النهائي في الساعة الثالثة عصرا ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور أكثر من 140 ناديا .
وسيتم بعد الانتهاء من التسجيل بدء الجمعية العمومية ومناقشة إلغاء بند الثماني سنوات وغيرها من البنود
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