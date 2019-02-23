شكرا لقرائتكم كريم حافظ أساسيا لأول مرة مع قاسم باشا فى الدوري التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الثنائي المصري محمود تريزيجيه وكريم حافظ اختباراً جديداً مع قاسم باشا الذي يحل ضيفاً على ألانيا سبور في الثالثة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري التركي.

ويحتل قاسم باشا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 29 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة متفوقاً بفارق نقطة واحدة على الانيا سبور صاحب المركز العاشر، قبل انطلاق منافسات الجولة.

وعلم "الخليج 365"، أن مصطفى دينزلي المدير الفني لنادي قاسم باشا يعتزم إشراك اللاعب المصري كريم حافظ أساسياً في مباراة اليوم ضد ألانيا سبور.

وتعد هذه المرة الاولى التي يتواجد فيها كريم حافظ أساسياً بمسابقة الدوري التركي مع نادي قاسم باشا.

وانضم كريم حافظ لصفوف قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى، وسجل ظهوره الاول بمسابقة الدوري التركي في المباراة قبل الماضية أمام أنقرة غوجو عندما شارك لمدة 14 دقيقة.

ويسعى محمود تريزيجيه وكريم حافظ لقيادة قاسم باشا نحو إنهاء سلسلة الهزائم المتتالية التي تعرض لها الفريق فى المباريات الـ 5 الأخيرة بمسابقة الدوري التركي.