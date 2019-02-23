شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول اليوم السبت 23 / 2 / 2019 ماني يُعلّق على موقعة يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى ساديو ماني نجم ليفربول ثقته فى قدرة فريقه على تحقيق الفوز أمام مانشستر يونايتد في مباراة الكلاسيكو التي تجمعهما غداً الاحد بملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال ساديو مانى فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "بالطبع كل لاعب يحلم بخوض هذا النوع من المباريات، وبالطبع يتمنى الفوز".

أضاف نجم ليفربول "الجميع يعرف أن المواجهات أمام مانشستر يونايتد دائمًا ما تكون صعبة، لكننا نتمتع بالثقة، وأعتقد أنه بإمكاننا تجاوز المواجهة، سنخوض المباراة ونقدم كل ما لدينا من أجل الفوز".

واصل ساديو ماني حديثه عن مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد قائلاً، "كل مباراة أمامنا الآن تحظى بأهمية كبيرة للغاية، ندرك هذا، لذلك سنركز في كل مباراة على حدة".

ولن يلعب مانشستر سيتي في الدوري هذا الأسبوع، إذ يواجه تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ليمنح ليفربول فرصة العودة إلى الصدارة.

ويمتلك ليفربول سجلاً مميزاً أمام عمالقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، بعدما تعادل مع مانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال، وفاز على مانشستر يونايتد وتوتنهام وأرسنال (إيابا) وخسر مرة واحدة أمام مانشستر سيتي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة من 27 مباراة، متفوقاً بفارق الاهداف على ليفربول صاحب نفس الرصيد والذي خاض 26 مباراة، فى حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.