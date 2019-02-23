شكرا لقرائتكم الضامة تُهدد مشاركة محمد الشناوي أمام الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضاؤلت فرص محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في اللحاق بمباراة فريقه غدا أمام الجونة بسبب الإصابة.

وتجددت شكوى الحارس من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة، حيث غاب عن مران فريقه الجماعي اليوم السبت.

وخاض الشناوي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الأهلي اليوم السبت، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الرابعة من مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.