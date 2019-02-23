شكرا لقرائتكم بعد معلول وأجايي.. الأهلي يبدأ مفاوضات تجديد عقد أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو الأهلى مبكراً مفاوضات تمديد عقد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق لمدة موسمين أضافيين رغم استمرار عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين مقبلين بخلاف الموسم الجاري. وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بدأ بالفعل فى جس نبض المهاجم المغربي حول طلباته لتمديد عقده، إلا أن اللاعب الدولي طلب تأجيل المفاوضات لبعد تعافيه من الإصابة التي يعاني منها حالياً، وتحرمه من المشاركة مع الفريق الأحمر. ونجح الأهلي فى تمديد عقود أكثر من لاعب على رأسهم التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجاي وعمرو السولية وكريم نيدفيد.

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