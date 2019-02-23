شكرا لقرائتكم الوحدة يبدأ إجراءات شراء عواد من الإسماعيلي.. والدراويش: لم يفاوضنا أحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يتطلع نادي الوحدة السعودي لإستمرار الحارس المصري محمد عواد ضمن صفوفه الموسم المقبل بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها خلال مشاركته في مباريات الفريق هذا الموسم.
ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي الوحدة إستفسر من مسئولي الإسماعيلي عن إمكانية تجديد إعارة الحارس محمد عواد أو شراء عقده بنهاية الموسم الحالي.
وتحدثت الصحيفة أن محمد عواد تلقى عروضاً من أنجيه الفرنسي وأندية يونانية بجانب رغبة الوحدة السعودي في ضمه نهائياً، مشيرة إلى أن الحارس المصري يرغب في مواصلة مشواره الأحترافي خارج مصر.
وكان الوحدة السعودي تعاقد مع محمد عواد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من الإسماعيلي وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
يذكر أن محمد عواد غادر أرض الملعب مصاباً في فوز الوحدة على أحد بنتيجة 4 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "الشرائع" ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري السعودي.
ويحتل الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة.
قال الدكتور إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة النادى الاسماعيلى والمتحدث الاعلامى للنادى أن ناديه لم يتلقى عرضاً رسمياً من الوحدة السعودى لشراء الحارس محمد عواد
وقال فارس فى تصريحات خاصة : " الاسماعيلى يحسم موقف محمد عواد بنهاية الموسم ، تركيزنا منصب حالياً على البطولة الافريقية ومنافسات الدوري العام ولم نتلقى عروضاً رسمية للتعاقد مع الحارس"
ويضيف المتحدث الاعلامى للإسماعيلى : " الوحدة السعودى لم يتقدم بعرض رسمى للنادى لتحويل إعارة عواد لبيع نهائى وبنهاية الموسم سوف ندرس الامر برمته لاسيما من ناحية العرض المادى "
وأستكمل : " عواد مرتبط مع الاسماعيلى بعقد يمتد حتى 2022 وليس هناك للموافقة على رحيله لأى نادى محلى بخلاف عودته للاسماعيلى والاحتراف الخارجى الذى يضمن مستقبل الحارس هو الخيار المطروح حالياً "
وكان محمد البغدادى وكيل أعمال الحارس محمد عواد قد أعلن فى تصريحات لصحف سعودية عن إستعلام الوحدة السعودى من الاسماعيلى عن إمكانية تجديد إعارة عواد التي تنتهي آخر الموسم أو شراء عقده.
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