كين يقوم هجوم توتنهام أمام بيرنلي

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جدة - عمرو شويل أعلن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام التشكيلة الاساسية التي سيخوض على أثرها مباراة بيرنلي التي تنطلق بعد قليل بملعب "تيرف مور" ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
وشهدت التشكيلة الاساسية عودة هاري كين الذي تعافى من الإصابة التي تعرض في الكاحل في الثالث عشر من يناير الماضي.
وجاء تشكيل توتنهام كالتالي..
في حين جاء تشكيل بيرنلي كالتالي..
ويحتل توتنهام المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز الـ 15 برصيد 27 نقطة.
بيرنلي
توتنهام
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