لينارد يتفوق في عودة ديروزن إلى تورونتو

اسماء السيد - أفسد كاوهي لينارد نجم تورونتو رابتورز عودة ديمار ديروزن لاعب سان أنتونيو سبيرز الى أرض ملعب فريقه السابق، بقيادته المضيف الى فوز صعب 120-117 الجمعة ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين التي شهدت فوزا لافتا لأوكلاهوما سيتي ثاندر على يوتا جاز.

وكان لينارد وديروزن محور صفقة تبادل في صيف 2018، انتقل بموجبها الأول الى رابتورز وحل الثاني في سبيرز، في إحدى أبرز محطات الفترة الفاصلة بين موسمين، والتي شكلت مفاجأة لاسيما لديروزن الذي كان قد جدد عقده مع رابتورز في 2016 برغبة في البقاء معه "مدى الحياة".

وأمام نحو 20 ألف و60 متفرجا في قاعة "سكوشيا بانك أرينا"، وجد ديروزن في مباراته الأولى أمام مشجعيه السابقين، استقبالا مغايرا لما تلقاه لينارد عندما خاض في كانون الثاني/يناير الماضي مباراته الأولى على ملعب سان أنتونيو. فبدلا من صافرات الاستهجان التي سيطرت على ملعب سبيرز لدى زيارة لينارد (خسر فريقه 107-125)، رحب مشجعو تورونتو بديروزن بحرارة ووقفوا مصفقين له مرتين: لدى تقديم الفريقين، وعندما عرض على الشاشة شريط لأبرز محطاته مع صاحب الأرض.

لكن لينارد اختار أن يرحب بديروزن على طريقته، فأنهى المباراة كأفضل مسجل مع 25 نقطة، منها نقطتان من سلة ساحقة "دانك" بعدما سرق الكرة من نجم سان أنتونيو قبل نحو 15 ثانية من النهاية.

ومنح لينارد من خلال هذه السلة فريقه التقدم 118-117، قبل أن يضيف رميتين حرتين قبل أقل من ثانية على نهاية المباراة، ويضمن الفوز.

وقال لينارد "اليوم كانت بمثابة مباراة بلاي أوف (الأدوار الإقصائية)".

وتابع "ديمار قام بعمل رائع هنا في الأعوام التسعة التي أمضاها (مع تورونتو)"، مضيفا "كان الأفضل في كل الاحصائيات مع رابتورز طوال الوقت، والمشجعون حضروا وأظهروا حبهم له".

ويتصدر ديروزن سلسلة من الفئات الإحصائية في تاريخ رابتورز، مثل عدد النقاط (13296 نقطة)، المباريات (675) والانتصارات (353).

وقال ديروزن "العودة الى هنا ونيل استقبال كهذا هو أمر يدفع الى التواضع بالتأكيد، وأكثر من ممتع. أنا أقدر ذلك".

الا أن النجم السابق للفريق لم يتمكن أمس من منح فريقه الحالي الفوز، على رغم أنه كان أفضل مسجل في صفوفه مع 23 نقطة.

وقال "كنت أعرف أنهم (لاعبو تورونتو) سيكونون حادين معنا".

وتلقى سان أنتونيو خسارته الـ27 في 60 مباراة هذا الموسم، بينما حقق تورونتو فوزه الـ44 مقابل 16 خسارة فقط، وهو في المركز الثاني في ترتيب المنطقة الشرقية خلف ميلووكي باكس.

- 45 نقطة لجورج و43 لوستبروك -

الى ذلك، قاد بول جورج أوكلاهوما سيتي ثاندر لتحقيق فوز لافت على ضيفه يوتا جاز 148-147، بتسجيله السلة الحاسمة قبل أقل من ثانية على نهاية الشوط الإضافي الثاني.

وأنهى جورج المباراة مع 45 نقطة، منها نقطتان قبل صافرة النهاية بـ0,8 ثانية، عندما راوغ لاعبين عند حافة القوس، قبل ان يخترق ويوجه كرة ساقطة اخترقت شباك سلة يوتا على وقع احتفال صاخب من المشجعين.

وقال جورج الذي كان أفضل مسجل في المباراة "كنت أدرك أن علي التقدم وتسجيل المحاولة" التي تلاها مسعى من كايل كورفر لقلب النتيجة لصالح يوتا، لكن محاولاته الثلاثية البعيدة المدى باءت بالفشل.

وأنهى جورج اللقاء مع 45 نقطة وتسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، بينما أضاف زميله راسل وستبروك 43 نقطة و15 متابعة وثماني تمريرات حاسمة، الا أنه خرج بسبب الأخطاء قبل 69 ثانية من نهاية المباراة، وفشل بالتالي في الحفاظ على سلسلة المباريات المتتالية مع "تريبل دبل" (10 على الأقل في ثلاث فئات إحصائية)، لتتوقف عند 11 مباراة.

وشهدت المباراة ندية كبيرة، وآلت الى التمديد بعدما نجح لاعب ثاندر جيرامي غرانت في تسجيل محاولة ثنائية ونال خطأ سجل بنتيجته رمية حرة، ليعادل الأرقام 129-129 قبل نهاية الوقت الأصلي بـ27,4 ثانية، ويتصدى بعد ذلك لمحاولة من لاعب جاز دونافان ميتشل.

وفي الشوط الإضافي الأول، كان دور الفرنسي رودي غوبير الذي أبقى فريقه يوتا في المنافسة بتسجيله محاولة قبل النهاية بـ 33,7 ثانية، ليعادل النتيجة 139-139.

وكان ميتشل الأفضل في صفوف يوتا مع 38 نقطة وأربع متابعات وخمس تمريرات حاسمة، بينما ساهم غوبير بـ26 نقطة و16 متابعة.

وحقق ثاندر فوزه الـ38 مقابل 20 خسارة، بينما تلقى يوتا خسارته الـ26 مقابل 32 فوزا.

تاونز يتعافى بعد حادث سير -

الى ذلك، فاز مينيسوتا تمبروولفز فوزه الـ28 هذا الموسم (مقابل 30 خسارة)، وجاء على حساب مضيفه نيويورك نيكس 115-104.

وكان أفضل مسجل للفائز ديريك روز مع 20 نقطة، بينما سجل زميله تاج غيبسون 19 نقطة (هي الأعلى في مسيرته) مع 10 متابعات. في المقابل، كان الأفضل في صفوف نيويورك الذي تلقى خسارته الـ48 في 59 مباراة، داميان دوتسون وألونزو ترير مع 20 نقطة لكل منهما.

وافتقد مينيسوتا لخدمات لاعب ارتكازه كارل-أنطوني تاونز الذي تعرض الخميس لحادث سير وهو في طريقه الى المطار للالتحاق برحلة الفريق الى نيويورك، بحسب ما أعلن مدربه راين ساندورز.

وقال زميله أنطوني ويغينز "الأهم هو أنه بصحة جيدة وعلى ما يرام".

وحقق دنفر ناغتس صاحب المركز الثاني في ترتيب المنطقة الغربية، فوزه الـ40 (مقابل 18 خسارة)، وذلك بتفوقه 114-104 على مضيفه دالاس مافريكس، في مباراة برز خلالها مع الفائز الصربي نيكولا يوكيتش مع 19 نقطة و13 متابعة وثماني تمريرات حاسمة.

ومنح الفنلندي لاوري ماركانن فريقه شيكاغو بولز فوزا صعبا على مضيفه أورلاندو ماجيك 110-109، بتسجيله رميتين حرتين قبل 1,5 ثانية من النهاية، ليحقق فريقه فوزه الـ15 فقط في 59 مباراة.

والجمعة أيضا، فاز ديترويت بيستونز على أتلانتا هوكس 125-122، ولوس أنجليس كليبيرز على ممفيس غريزليز 112-106، وتشارلوت هورنتس على واشنطن ويزاردز 123 - 110، وانديانا بايسرز على نيو أورليانز بيليكانز 126 - 111.