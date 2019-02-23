شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يغيب عن مران الأهلي الجماعى.. ولاسارتى يصحح الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الرباعى حسام عاشور ومحمد نجيب ومحمد الشناوى وعمرو جمال، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم، السبت، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعانى حسام عاشور من الإصابة بشد فى منشأ العضلة الأمامية، فيما يؤدى نجيب برنامجا تأهيليا بعد خضوعه لعملية في "غضروف" الركبة، بينما يشتكى محمد الشناوى من الإجهاد، فيما تعرض عمرو جمال للإصابة بمزق في العضلة الأمامية.

في الوقت الذى أوقف مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق، المران في أكثر من مناسبة لتصحيح أخطاء اللاعبين وتحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكيه قبل مواجهة الجونة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة فى الرابعة عصر غد الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.