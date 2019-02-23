شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أبو ريدة ومجلس الجبلاية يستقبلون أعضاء الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء المجلس، ممثلى أندية الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسى. ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة مؤتمراً صحفياً عصر اليوم عقب نهاية اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بأحد فنادق 6 أكتوبر، ويعلن خلاله أحمد مجاهد القرارات التى اتفق عليها مجلس إدارة الجبلاية مع أعضاء الجمعية العمومية. ويناقش اتحاد الكرة مع الجمعية العمومية تعديلات لائحة النظام الأساسى، وعلى رأسها إلغاء بند الـ8 سنوات.

أحمد شوبير فى الاستقبال

أبو ريدة 2

أبو ريدة

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. أبو ريدة ومجلس الجبلاية يستقبلون أعضاء الجمعية العمومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.