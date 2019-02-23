شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان وحسام عاشور يخوضان المرحلة الأخيرة من التأهيل فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ وليد سليمان لاعب الأهلي تنفيذ مرحلة الإعداد البدنى تمهيداً لعودته من جديد للمشاركة فى المران الجماعى، والتي أصبحت قريبة للغاية، بعدما قطع اللاعب شوطاً كبيرا فى طريق العودة من خلال الانتهاء من مرحلتى العلاج الطبيعى ثم التأهيل.

ويخضع وليد سليمان لبرنامج بدنى تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال، بالتنسيق مع مارتن لاسارتى المدير الفني للفريق، والذى سبق وأبدى ارتياحه الشديد بسبب تراجع معدل الإصابات وعودة أكثر من لاعب للمشاركة الجماعية.

وكان وليد سليمان قد تعرض لجزع فى الرباط الداخلى للركبة خلال مشاركته فى مباراة شبيبة الساورة، التى أقيمت بالجزائر فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

كما بدأ حسام عاشور المرحلة الأخيرة فى برنامجه التأهيلى وبات على أعتاب العودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

ويتحدد موقف حسام عاشور من المشاركة الجماعية عقب مباراة الجونة، بعد الاطمئنان بشكل أكبر على حالته من الناحية الطبية، والتأكد من عدم شكوى اللاعب.

وشهدت الفترة الأخيرة تحسن حالة قائد الفريق بشكل كبير، وبات على بعد مسافة قصيرة من العودة ولكن القرار النهائى سيكون عقب انتهاء مباراة الجونة.

وكان عاشور قد تعرض لإصابة فى منشأ العضلة الأمامية، وفضل الجهاز الفنى والطبى التأنى فى عودة اللاعب، وخضع لبرنامج علاجى ووصل إلى المرحلة الأخيرة فى البرنامج التاهيلى تمهيداً للعودة.