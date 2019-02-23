شكرا لقرائتكم خبر عن طرح مزايدة علنية لإنشاء مشروعات استثمارية بمراكز الشباب فى 9 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة طرح مزايدة علنية لإنشاء بعض المشروعات الاستثمارية بـ9 محافظات، فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بضرورة تفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب والأندية والبحث عن سبل الاستثمار الأمثل لإمكانيات تلك المنشآت. وتضم عملية طرح المزايدات تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية بنظام حق الانتفاع طبقاً لضوابط الطرح المعمول بها، ومنها مركز شباب بدواى بمحافظة الدقهلية، ومركزى شباب قرية 15 وبرج العرب الجديد بمحافظة الإسكندرية، ومركز شباب العاشر من رمضان ببور فؤاد بمحافظة بورسعيد، ومركزي شباب دير مواس ومدينة ناصر بملاوي بمحافظة المنيا، ومركز شباب قويسنا بمحافظة المنوفية، ومركز شباب المراشدة بمحافظة قنا، ومركز شباب منشأة عامر بمحافظة البحيرة ، ومراكز شباب "ميت كنانة ونامول، صنافير، المنشية الجديدة، كفر علوان" بالقليوبية ، ومركز شباب الجلاتمة بالجيزة.

كانت هذه تفاصيل خبر طرح مزايدة علنية لإنشاء مشروعات استثمارية بمراكز الشباب فى 9 محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.