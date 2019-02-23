شكرا لقرائتكم خبر عن قبل صدام الإسماعيلى.. ماذا فعل قسنطينة فى المواجهة الأولى مع المقاصة؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإسماعيلى منافسه شباب قسنطينة فى السادسة من مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية فى ثالث جولات مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
وتعد مواجهة الدراويش الثانية فقط لقسنطينة مع نادٍ مصرى، فى بطولات أفريقيا، حيث سبق للفريق الجزائرى مواجهة المقاصة، فى دور الـ16 الأول لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية عام 2016.
أقيمت مباراة الذهاب فى الجزائر، وفاز شباب قسنطينة حينها بهدف نظيف، أحرزه مراد مغنى وغاب فيها دونجا لاعب المقاصة وقتها، بسبب الإيقاف، قبل أن يشارك فى لقاء الإياب الذى شهد انتصار المقاصة (3-1)، ليعبر إلى الدور التالى، وأحرز الأهداف الثلاثى نانا بوكو، وحسنى فتحى، وميدو جابر، بينما سجل للضيوف باولن فوافى، قبل انتقاله للفريق الفيومى.
وكان يقود المقاصة حينها إيهاب جلال، المدرب الحالى للمصرى فى المباراة التى أقيمت بالفيوم وسط حضور أكثر من 3 آلاف مشجع.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل صدام الإسماعيلى.. ماذا فعل قسنطينة فى المواجهة الأولى مع المقاصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.