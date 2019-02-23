شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعسكر للجونة فى الغردقة.. ولاسارتى يعقد محاضرة فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، اليوم السبت، إلى الغردقة للمبيت بأحد الفنادق، استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها عصر غد الأحد، فى إطار مواجهات الجولة 24 فى بطولة الدورى العام.

ويؤدي الأهلي مرانه الأخير ظهر اليوم علي ملعب التتش، ثم يتناول اللاعبون وجبة الغداء قبل التحرك من مقر النادى بالجزيرة والتوجه إلى الغردقة، لملاقاة الجونة على ملعبه.

فيما يعقد مارتن لاسارتى، المدير الفني للفريق، محاضرة فيديو مع اللاعبين مساء اليوم للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة الجونة.

وحرص لاسارتى على مشاهدة فريق الجونة أكثر من مرة لدراسته بشكل جيد قبل المباراة التي تجمع الفريقين غدا، والوصول إلى طريقة اللعب المناسبة التي سيخوض بها المباراة.

وأدى الأهلي مرانه الأخير ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة قبل التوجه إلى الغردقة للمبيت بها.