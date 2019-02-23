شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى vs ناصر ماهر.. فقرة تسديدات بمران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فقرة للتسديد على المرمى، خلال مران الفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وشارك فى هذه الفقرة الثنائى رمضان صبحى وناصر ماهر، وهى الفقرة التى أشرف عليها محمد يوسف مدرب الفريق.
ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى الرابعة من مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحى vs ناصر ماهر.. فقرة تسديدات بمران الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.