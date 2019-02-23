شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى vs ناصر ماهر.. فقرة تسديدات بمران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فقرة للتسديد على المرمى، خلال مران الفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وشارك فى هذه الفقرة الثنائى رمضان صبحى وناصر ماهر، وهى الفقرة التى أشرف عليها محمد يوسف مدرب الفريق.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى الرابعة من مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.