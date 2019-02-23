مران الأهلي.. تدريبات كرة طائرة للاعبين.. انتظام صلاح محسن.. وجلسة بين لاسارتي وفتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

واصل فريق الأهلي مرانه ظهر اليوم السبت بمقره في الجزيرة قبل السفر إلى الجونة في وقت لاحق؛ لخوض لقاء الجولة الـ 23 من بطولة الدوري.

وشهد المران انتظام صلاج محسن بعد غيابه عن مران يوم أمس الجمعة، بينما واصل حسام عاشور، محمد نجيب، محمد الشناوي وعمرو جمال تدريباتهم التأهيلية.

وبدأ مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي المران بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، خاضت مجموعة تضم كلاً من صلاح محسن، أحمد حمودي، ياسر إبراهيم، محمد شريف، مروان محسن، رامي ربيعة وصالح جمعة تدريبات أشبه بـ "الكرة الطائرة"،بينما شارك باقي اللاعبين في تقسيمة؛ حيث تم تحفيظهم بعض الجمل التكتيكية التي ينوي تطبيقها في اللقاء.

وكذلك خصص لاسارتي خلال المران فقرة تسديد على المرمى شارك بها رمضان صبحي، مروان محسن، ناصر ماهر وصلاح محسن.

وعلى هامش المران عقد مارتن لاسارتي جلسة مع لاعبه العائد من الإصابة حديثًا أحمد فتحي للحديث عن دوره المطلوب منه خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر يتوجه الفريق اليوم السبت إلى الغردقة للمبيت بأحد الفنادق؛ استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها عصر غد الأحد، وذلك في إطار مواجهات الجولة 24 في بطولة الدوري العام.

وكذلك سيعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق محاضرة فيديو مع اللاعبين مساء اليوم؛ للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة الجونة.

وحرص لاسارتي، على مشاهدة فريق الجونة أكثر من مرة لدراسته بشكل جيد قبل المباراة التي تجمع الفريقين غدًا، والوصول إلى طريقة اللعب المناسبة التي سيخوض بها المباراة.