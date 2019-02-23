ماني: سنواجه مانشستر يونايتد بثقة عالية

قال مهاجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، إن الفريق سيخوض المباراة المقررة أمام مضيفه مانشستر يونايتد غداً الأحد، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بثقة عالية في قدرته على الفوز.

تجدر الإشارة إلى أن آخر هزيمة مني بها مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كانت في 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكانت أمام ليفربول بنتيجة 1-3 على ملعب آنفيلد، وسجل شيردان شاكيري حينها ثنائية لليفربول بعد أن أحرز ماني الهدف الأول.

وبعدها حقق مانشستر يونايتد صحوة مع تعيين أولي جونار سولشار مديراً فنياً للفريق حتى نهاية الموسم، ولم يتلق الفريق أي هزية في تسع مباريات بعدها.

لكن ماني شدد على طموح ليفربول في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي سوف تُقام غداً الأحد، إذ يأمل الفريق في الانفراد من جديد بصدارة الدوري، إذ يحتل المركز الثاني حالياً بفارق الأهداف فقط خلف مانشستر سيتي.

وقال ماني، في تصريحات لموقع نادي ليفربول الإلكتروني: “بالطبع كل لاعب يحلم بخوض هذا النوع من المباريات، وبالطبع يتمنى الفوز”.

وأضاف اللاعب السنغالي: “الجميع يعرف أن المواجهات أمام يونايتد دائماً ما تكون صعبة، ولكننا نتمتع بالثقة وأعتقد أن بإكاننا تجاوز المواجهة.. سنخوض المباراة ونقدم كل ما لدينا من أجل الفوز”.

وتابع ساديو ماني: “كل مباراة أمامنا الآن تحظى بأهمية كبيرة للغاية.. ندرك هذا، لذلك سنركز في كل مباراة على حدة”.