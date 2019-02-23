الأهلي يطلب من نادي أحد التقرير الطبي بشأن مؤمن زكريا

مؤمن زكريا كتب ـ محمد اللاهوني ورامي جمال طلب مسئولو النادي الأهلي من إدارة نادي أحد السعودي إرسال التقرير الطبي الصادم الذي كشف عنه سعود الحربي رئيس نادي أحد وأعلن خلاله مرض اللاعب بخلل طبي يمنعه من ممارسة رئيس نادي أحد وأعلن خلاله مرض اللاعب بخلل طبي يمنعه من ممارسةكرة القدم وسيطلب إنهاء إعارة اللاعب وضم لاعب أجنبي آخر مكانه. ومن المنتظر أن يعلن نادي أحد عن تفاصيل إصابة مؤمن في بيان رسمي اليوم.

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