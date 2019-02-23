الأهلي يتجه اليوم إلى الغردقة استعدادًا لمواجهة الجونة

الاهلي

كتب ـ محمد اللاهوني ورامي جمال

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، إلى الغردقة للمبيت بأحد الفنادق، استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها عصر غد الأحد، وذلك في إطار مواجهات الجولة 24

في بطولة الدوري العام.

وأدى الأهلي مرانه الأخير ظهر اليوم علي ملعب التتش، ثم تناول اللاعبون وجبة الغداء، قبل التحرك من

مقر النادي بالجزيرة، والتوجه إلي الغردقة، لملاقاة الجونة على ملعبه. ويرغب الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني، مارتن لاسارتي، في تخطي خطوة جديدة في مشوار الدوري العام، وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده عندما يواجه الجونة غدا بالغردقة.