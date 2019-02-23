اتحاد الكرة يعقد مؤتمرًا صحفيًا عصر اليوم

اتحاد الكرة (أرشيفية)كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:
يعقد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مؤتمرًا صحفيًا، عصر اليوم، عقب نهاية اجتماع الجمعية العموميةالمنعقد بأحد فنادق 6 أكتوبر.
ويعلن أحمد مجاهد القرارات التي اتفق
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