اتحاد الكرة يعقد مؤتمرًا صحفيًا عصر اليوم

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

يعقد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مؤتمرًا صحفيًا، عصر اليوم، عقب نهاية اجتماع الجمعية العمومية

المنعقد بأحد فنادق 6 أكتوبر.

ويعلن أحمد مجاهد القرارات التي اتفق

عليها مجلس إدارة مع أعضاء الجمعية العمومية. يناقش اتحاد الكرة مع الجمعية العمومية تعديلات لائحة النظام الأساسي، على رأسها إلغاء بند ال8 سنوات.