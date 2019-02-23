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يواجه الإسماعيلي نظيره شباب قسنطينة فى السادسة من مساء اليوم السبت، على استاد برج العرب بالاسكندرية فى ثالث جولات مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
وتعد مواجهة الدراويش، هي الثانية فقط لقسنطينة مع نادٍ مصري، في بطولات إفريقيا.
حيث سبق للفريق الجزائرى مواجهة المقاصة، فيدور الـ16 الأول لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، عام 2016 .
وكلنت قد أقيمت مباراة الذهاب في الجزائر، وفاز شباب قسنطينة حينها بهدف نظيف، أحرزه مراد مغني وغاب فيها محمود دونجا لاعب المقاصة وقتها بسبب
وكان يقود المقاصة حينها إيهاب جلال، المدرب الحالي للمصري فى المباراة التى اقيمت بالفيوم وسط حضور أكثر من 3 آلاف مشجع.
كانت هذه تفاصيل خبر دونجا شاهدا على هزيمة قسنطينة بقميص المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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