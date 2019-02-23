حسام عاشور يبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل

حسام عاشور لاعب الأهلي (أرشيفية)

كتب ـ محمد اللاهوني ورامي جمال

بدأ حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي، وبات علي أعتاب العودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

ويتحدد موقف عاشور، من المشاركة الجماعية عقب مباراة الجونة،

بعد الاطمئنان بشكل أكبر على حالته من الناحية الطبية، والتأكد من عدم شكوى اللاعب. وشهدت الفترة الأخيرة تحسن حالة قائد الفريق بشكل كبير، وباتعلى بعد مسافة قصيرة من العودة ولكن القرار النهائي سيكون عقب انتهاء مباراة الجونة. وكان عاشور، قد تعرض لإصابة في منشأ العضلة الأمامية، وفضل الجهاز الفني والطبي التآني في عودة اللاعب، وخضع لبرنامج علاجي ووصل إلي المرحلة الأخيرة في البرنامج التاهيلي تمهيدا للعودة.