اونلاين | بث مباشر كورة اون لاين.. مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة | يلا شوت | كورة لايف | الاسطورة لايف | دوري أبطال أفريقيا

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بث مباشر كورة اون لاين.. مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة | يلا شوت | كورة لايف | الاسطورة لايف | دوري أبطال أفريقيا

في مباراة نارية بين الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري، سيكون ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية محط أنظار عشاق الكرة المصرية في السادسة مساء بتوقيت القاهرة اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، كورة لايف مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة بث مباشر

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الاتحاد الأفريقي تراجع عن العقوبة التي وقعها على النادي الاسماعيلي باستبعاده من البطولة الأفريقية، وخاض النادي الاسماعيلي حتى الآن مباراتين بدوري المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، وخسر في الأولى خارج أرضه على يد فريق مازيمبي الكنغولي بهدفين لهدف، قبل أن يتلقى الخسارة الثانية على أرضه ووسط جماهيره أمام الأفريقي التونسي، ويسعى لتصحيح وضعه الأن في جدول ترتيب المجموعة، ويحتل حالياً النادي الاسماعيلي المركز الرابع والأخير بالمجموعة الثالثة، ولم يعد أمامه أي فرصه للحفاظ على التأهل سوى الفوز في الجولات القادمة من أجل العودة مجدداً للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، يلا شوت مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينية.

بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة:

على الجانب الأخر فريق شباب قسنطينة الجزائري فتمكن إلى الآن من تحقيق الفوز في مباراتين ليحصد ست نقاط من أصل مباراتين خاضهم الفريق إلى الآن، حيث فاز على كل من الأفريقي التونسي، ومازيمبي الكنغولي، ليأتي الفريق في المركز الثاني برصيد ست نقاط، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن مازيمبي صاحب الصدارة، والذي خاض إلى الآن أربع مباريات.

موعد مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة والقنوات الناقلة:

وتنطلق مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري في دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر، وستكون منقولة فضائياً عبر شاشة قناة bein SPORTS HD1 بصوت المعلق أحمد عبده عبر الصوتية الأولى، وخالد خلو من خلال القناة الصوتية الثانية.