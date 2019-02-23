اونلاين | مشاهدة بث مباشر لمباراة بتوتنهام وبيرنلي اليوم السبت 23-2-2019 في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة بث مباشر لمباراة بتوتنهام وبيرنلي اليوم السبت 23-2-2019 في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر ولايف لمباراة توتنهام وبيرنلي المقرر لها اليوم مباراة الأسبوع السابع والعشرون من الدوري الممتاز، على ملعب تيرف مور، وتعليق محمد الكواليني، تنطلق مباراة كرة القدم بين توتنهام وبيرنلي في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 3:30 عصرًا بتوقيت السعودية، على قناة بي إن سبورت إتش دي 2

مباراة الذهاب انتهت بفوز توتنهام بهدف نظيف، ونتابع معكم مباراة العودة، وقبل المباراة نحاول نقل البث المباشر للمباراة لايف بدون تقطيع.

توتنهام في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، يبتعد عن الصدارة بفارق خمس نقاط فقط عن نادي مانشستر سيتي وليفروبول، بينما نادي بيرنلي في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

نتابع معكم المباراة الهامة في الدوري الإنجليزي، توتنهام يسعى للوصول للمركز الأول في جدول المسابقة، وينتظر تعثر الريدز ليفربول في مباراة المان يوناتيد غدًا الأحد، وعلى توتنهام عدم التفريط في النقاط في حالة الإستمرار على المنافسة.