اونلاين | الدوري السعودي.. بث مباشر مباراة النصر والفيحاء يلا شوت دوري بلس

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الدوري السعودي.. بث مباشر مباراة النصر والفيحاء يلا شوت دوري بلس

في مباراة قوية على أرضية ملعب الملك فهد يلتقي فريقا النصر والفيحاء في مباراة مثيرة، في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة وذلك اليوم السبت 23 فبراير 2019، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19، كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر.

دوري بلس مشاهدة مباراة النصر والفيحاء:

النصر يدخل مباراة اليوم، بعدما نجح في التأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا بعد تحقيق فوزاً على حساب أجمك بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب فيصل بن فهد، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثاني برصيد 43 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن الهلال المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فبعد أن خاض الفريق 20 مباراة، حقق الفوز 13، وتعادل في أربع وتلقى ثلاث هزائم.، دوري بلس مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر اليوم:

على الجانب الأخر خسر الفيحاء في أخر مبارياته بالدوري السعودي أمام فريق الفتح بهدفين مقابل هدف، ويقدم الفريق أداء غير مقنع حتى الآن الدوري السعودي، ويحتل المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فحتى الآن بعد أن خاض الفريق 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل مثلهم، وخسر في 12 مواجهة، كورة ستار مشاهدة مباراة النصر والفيحاء.

موعد مباراة النصر والفيحاء لايف:

لن يغير المدرب روي فيتوريا طريقته المعتاد عليها منذ توليه المهمة، وسيدفع براموس وأوفيني في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد على عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي أحمد موسي، يحيى الشهري، نور الدين أمرابط، وتنقل المباراة في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة السعودية الرياضية.