رياضة | حيلة وليد أزارو لتأجيل التجديد للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حيلة وليد أزارو لتأجيل التجديد للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر لإقناعه بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وطلب وليد أزارو من سيد عبد الحفيظ تأجيل ملف التجديد لحين العودة للمشاركة في المباريات مع الأهلي.

وغاب وليد أزارو عن المشاركة مع الأهلي في المباريات الماضية، بعدما تعرض للإصابة بقطع في العضلة الضامة في مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز والتي أقيمت في شهر يناير الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الرابعة من مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

تدريبات تأهيلية لرباعي الأهلي

أدى الرباعي حسام عاشور ومحمد نجيب ومحمد الشناوي وعمرو جمال لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني عاشور من الإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية، فيما يؤدي محمد نجيب برنامجا تأهيليا بعد خضوعه لعملية في "غضروف" الركبة، بينما يشتكي محمد الشناوي من الإجهاد، فيما تعرض عمرو جمال للإصابة بمزق في العضلة الأمامية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الرابعة من مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

أحد يكشف للأهلي عن 3 إصابات خطيرة في مؤمن زكريا ويستثني "القلب"

تواصل مسئولو نادي أحد السعودي مع الأهلي وأكدو لهم أن التقرير الطبي لمؤمن زكريا أظهر العديد من الإصابات التي تمنع اللاعب من المشاركة مع الفريق بجانب حاجته إلي برنامج تأهيلي وعلاجي لمدة لا تقل عن ثلاث أشهر قادمة.

إصابات مؤمن زكريا

1- مؤمن زكريا يحتاج لراحة تامة لمدة 3 أشهر بالتزامن مع حصوله على كورس علاجي شامل

2- مؤمن زكريا يعاني من ضعف وضمور في العضلات

3- مؤمن زكريا يعاني من خلل في الجهاز العصبي

4- مؤمن زكريا لا يعاني من إصابة في القلب

بشرى جديدة من تدريب الأهلي

انتظم صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وغاب صلاح محسن عن التدريبات الجماعية أمس الجمعة، واكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة داخل صالة الجيمانزيوم.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية مكثفة على هامش مران الفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقاد أليخاندرو مخطط أحمال الفريق الأحمر التدريبات البدنية للاعبين، والتي استغرقت نحو 20 دقيقة، حرص من خلالها مارتن لاسارتي رفع معدل اللياقة البدنية للاعبيه.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الرابعة من مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

عقوبات نارية على الأهلي إذا انسحب أمام بيراميدز

يواجه النادي الأهلي شبح العقوبات النارية في حالة الانسحاب من مسابقة كأس مصر ومواجهة بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري.

وتنص لائحة كأس مصر على استبعاد الأهلي من النسخة المقبلة لكأس مصر مع توقيع عقوبة مالية لتعويض الخسائر المالية من انسحابه.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

ويقدم عامر عامر مستوى مميزًا مع الإنتاج الحربي جعله مرشحًا للانضمام لمنتخب مصر في شهر مارس المقبل.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه

محمود كهربا مطلوب في أندرلخت البلجيكي

أبدى مسئولو نادي أندرلخت البلجيكي اهتمامًا بالحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق الزمالك خلال الموسم الجديد بعد متابعة بعض التسجيلات له.

ويضع مسئولو أندرلخت محمود كهربا تحت المراقبة لنهاية الموسم الجاري قبل البت في مصيره بشكل نهائي سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عنه.

ويدرس مسئولو أندرلخت إرسال وفد إلى القاهرة لمتابعة محمود عن قرب وإعداد تقرير مفصل عنه.