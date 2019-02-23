رياضة | برشلونة يرصد 110 مليون يورو لضم نجم أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرصد 110 مليون يورو لضم نجم أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرغب مسئولو نادي برشلونة في التعاقد مع ساؤول نيجيز لاعب نادي أتليتكو مدريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وصرف النظر عن ضم رابيو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الآس"، إن برشلونة يذهب إلى ساؤول نيجيز، ومستعدين لـ دفع 110 مليون يورو، من أجل التوقيع مع لاعب خط الوسط.
وإن نادي برشلونة لديه منافس قوي على صفقة ساؤول، وهو نادي تشلسي الانجليزي وهم على استعداد لـ دفع 150 مليون يورو لـ كسر عقد ساؤول مع الاتلتيكو.
يذكر أن نادي الانتر عرض هذا الاسبوع 35 مليون يورو، من أجل راكيتيتش ولكن برشلونة طلب 45 مليون يورو، لتمويل جزء من صفقة ساؤول.
أزمة جديدة في برشلونة قبل الكلاسيكو
رغم أن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي استعاد خدمات الفرنسي صامويل أومتيتي، قبل مواجهة ليون، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي فإنه لا يفكر في الدفع به أمام إشبيلية وريال مدريد.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن خطط فالفيردي لا تتضمن مشاركة صامويل أومتيتي ضد إشبيلية أو مباراتي الكلاسيكو في الليجا وكأس الملك ضد ريال مدريد.
وقد يكون أول ظهور لأومتيتي، يوم 6 مارس/المقبل ضد جيرونا في كأس سوبر كتالونيا، وحال استجابت ركبته بشكل إيجابي، قد يتم الاعتماد عليه في مواجهتي رايو فاليكانو وريال بيتيس في الليجا، كما ستزيد حظوظه للعب ضد ليون في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.
مفاجأة.. لا عقوبات على "سيميوني" بسبب الحركة المثيرة أمام يوفنتوس
احتفل دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني بطريقة مثيرة للجدل بعد الهدف الثاني أمام يوفنتوس الإيطالي في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وشهدت مباراة أتلتيكو ويوفنتوس احتفالًا مثيرَا للجدل من قبل دييجو سيميوني ، عقب تسجيل الهدف الثاني لفريقه بمرمى البيانكونيري، على غرار احتفاله الشهير أيضًا خلال فترة لعبه بقميص لاتسيو.
وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لن يقوم باتخاذ أي إجراءات ضد سيميوني لردة فعله.
ويحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على يوفنتوس، بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في لقاء الإياب، يوم 12 مارس المقبل.
جوارديولا: مانشستر سيتي لن ينافس على دوري أبطال أوروبا
أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عدم جاهزية فريقه للمنافسة في الأدوار الأخيرة على دوري أبطال أوروبا.
ولم يكن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، سعيداً بعدما خطف فريقه بـ10 لاعبين الفوز 3-2 على شالكه، في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا.
وهز سيتي الشباك مرتين في آخر 4 دقائق، ليقلب تأخره إلى فوز بعدما تقدم 1-0، لكنه وجد نفسه متأخراً بعد استقباله ركلتي جزاء في 7 دقائق.
وقال جوارديولا: "كانت نتيجة رائعة، قدمنا للمنافس ركلة جزاء ثم ركلة أخرى ثم الطرد لذا فهذا ليس جيداً، ما زلنا غير جاهزين للمنافسة في الأدوار الأخيرة للبطولة، هذه حقيقة، قدمنا أداءً جيداً لكننا فقدنا بعض الكرات بسهولة وهو ما لا يجب حدوثه في هذه البطولة، ثم استقبلت شباكنا هدفين من ركلتي جزاء".
وأضاف جوارديولا: "كان مثل ما حدث في أنفيلد ضد ليفربول في الموسم الماضي عندما خسرنا 0-3، قدمنا هدفين في الوقت الذي لم يفعل فيه شالكه أي شيء، الأداء كان جيداً في النهاية وبفضل كفاءة ليروي اللاعبون الكبار يحسمون هذا النوع من المباريات".
كوكي يحرج كريستيانو رونالدو
أبدى كوكي ريسوركسيون لاعب وسط أتلتيكو مدريد إعجابه بأداء زميله المهاجم ألفارو موراتا، الذي ألغى الحكم هدفًا له بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد خلال مباراة أتلتيكو مع ضيفه يوفنتوس الإيطالي.
وفاز أتلتيكو مدريد، على ضيفه يوفنتوس بنتيجة (0-2)، مساء أمس الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال كوكي إن تقنية الفيديو ستنصف ألفارو وستقف إلى جانبه يوما ما، لقد سجل هدفين ألغيا له أمام يوفنتوس وقبل جولتين أمام ريال مدريد في الليجا.
وأضاف الدولي الإسباني: "قد يستحق الهدفين، لكن ينبغي احترام القرارات فنحن نحترم الحكام وسنواصل الرغبة في محاولة الفوز بالمباريات وتسجيل عدد أكبر من الأهداف خشية إلغاء بعضها".
وعن الإشارة التي وجهها المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، لجماهير الأتلتي بأصابعه الخمسة، قال: "لم أرّ شيئا في الملعب وربما كان يحيي أحدهم.. إذا كان يمتلك خمسة ألقاب في التشامبيونزليج فينبغي تهنئته، ليس لدينا شيئا آخر لنقوله".
وتابع كوكي: "كانت مباراة صعبة للغاية ومتقاربة المستوى خاصة في الشوط الأول. في الشوط الثاني حظينا بفرص أكثر، خرجنا بنتيجة كبيرة من المتروبوليتانو ونأمل أن نقدم مباراة كبيرة هناك وأن نلعب بتواضع كبير لأننا سنذهب للعب في تورينو أمام واحد من أفضل فرق العالم".
كما أشاد كوكي بالمباراة الكبيرة التي قدمها زميله الآخر، دييجو كوستا، قائلًا: "لم يكن متأثرًا بغيابه لفترة طويلة عن الملاعب، بالنسبة لنا إنه لاعب أساسي خاصة لما يقدمه من تضحيات في الملعب ولما يقدمه للفريق، نحتاجه هكذا بكل قوته".
ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على يوفنتوس، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البيانكونيري، يوم 12 مارس المقبل، في رحلة محفوفة بالمخاطر للروخي بلانكوس، رغم أفضلية الفوز ذهابا بثنائية نظيفة.