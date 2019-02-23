رياضة | برشلونة يرصد 110 مليون يورو لضم نجم أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرصد 110 مليون يورو لضم نجم أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو نادي برشلونة في التعاقد مع ساؤول نيجيز لاعب نادي أتليتكو مدريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وصرف النظر عن ضم رابيو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الآس"، إن برشلونة يذهب إلى ساؤول نيجيز، ومستعدين لـ دفع 110 مليون يورو، من أجل التوقيع مع لاعب خط الوسط.

وإن نادي برشلونة لديه منافس قوي على صفقة ساؤول، وهو نادي تشلسي الانجليزي وهم على استعداد لـ دفع 150 مليون يورو لـ كسر عقد ساؤول مع الاتلتيكو.

يذكر أن نادي الانتر عرض هذا الاسبوع 35 مليون يورو، من أجل راكيتيتش ولكن برشلونة طلب 45 مليون يورو، لتمويل جزء من صفقة ساؤول.