رياضة | في عيد ميلاده الـ27.. أهم أرقام كاسيميرو مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد ميلاده الـ27.. أهم أرقام كاسيميرو مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل البرازيلي كاسيميرو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني بعيد ميلاده ال27، ويملك اللاعب سنوات حافلة من البطولات مع الملكي في المواسم الأخيرة.

وخاض كاسيميرو 183 مباراة مع ريال مدريد في جميع البطولات، بمعدل 12858 دقيقة، ويعد اللاعب البرازيلي من الركائز الأساسية في الفريق خلال السنوات الماضية.

وحقق لاعب ريال مدريد 132 فوزًا مع الفريق، وتعادل في 25 مباراة، وتعرض للخسارة في 26 مواجهة فقط.

ونجح كاسيميرو في تسجيل 18 هدفًا بقميص ريال مدريد، وصنع 12 هدف لزملائه، وحقق لاعب خط الوسط البرازيلي 12 لقب مع الملكي.

ويسير كاسيميرو مع الريال هذا الموسم بشكل جيد، حيث أحرز 3 أهداف في الليجا، وهدف وحيد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أزمة جديدة في برشلونة قبل الكلاسيكو

رغم أن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي استعاد خدمات الفرنسي صامويل أومتيتي، قبل مواجهة ليون، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي فإنه لا يفكر في الدفع به أمام إشبيلية وريال مدريد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن خطط فالفيردي لا تتضمن مشاركة صامويل أومتيتي ضد إشبيلية أو مباراتي الكلاسيكو في الليجا وكأس الملك ضد ريال مدريد.

وقد يكون أول ظهور لأومتيتي، يوم 6 مارس/المقبل ضد جيرونا في كأس سوبر كتالونيا، وحال استجابت ركبته بشكل إيجابي، قد يتم الاعتماد عليه في مواجهتي رايو فاليكانو وريال بيتيس في الليجا، كما ستزيد حظوظه للعب ضد ليون في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

مفاجأة.. لا عقوبات على "سيميوني" بسبب الحركة المثيرة أمام يوفنتوس

احتفل دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني بطريقة مثيرة للجدل بعد الهدف الثاني أمام يوفنتوس الإيطالي في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة أتلتيكو ويوفنتوس احتفالًا مثيرَا للجدل من قبل دييجو سيميوني ، عقب تسجيل الهدف الثاني لفريقه بمرمى البيانكونيري، على غرار احتفاله الشهير أيضًا خلال فترة لعبه بقميص لاتسيو.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لن يقوم باتخاذ أي إجراءات ضد سيميوني لردة فعله.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على يوفنتوس، بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في لقاء الإياب، يوم 12 مارس المقبل.

جوارديولا: مانشستر سيتي لن ينافس على دوري أبطال أوروبا

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عدم جاهزية فريقه للمنافسة في الأدوار الأخيرة على دوري أبطال أوروبا.

ولم يكن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، سعيداً بعدما خطف فريقه بـ10 لاعبين الفوز 3-2 على شالكه، في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا.

وهز سيتي الشباك مرتين في آخر 4 دقائق، ليقلب تأخره إلى فوز بعدما تقدم 1-0، لكنه وجد نفسه متأخراً بعد استقباله ركلتي جزاء في 7 دقائق.

وقال جوارديولا: "كانت نتيجة رائعة، قدمنا للمنافس ركلة جزاء ثم ركلة أخرى ثم الطرد لذا فهذا ليس جيداً، ما زلنا غير جاهزين للمنافسة في الأدوار الأخيرة للبطولة، هذه حقيقة، قدمنا أداءً جيداً لكننا فقدنا بعض الكرات بسهولة وهو ما لا يجب حدوثه في هذه البطولة، ثم استقبلت شباكنا هدفين من ركلتي جزاء".

وأضاف جوارديولا: "كان مثل ما حدث في أنفيلد ضد ليفربول في الموسم الماضي عندما خسرنا 0-3، قدمنا هدفين في الوقت الذي لم يفعل فيه شالكه أي شيء، الأداء كان جيداً في النهاية وبفضل كفاءة ليروي اللاعبون الكبار يحسمون هذا النوع من المباريات".

كوكي يحرج كريستيانو رونالدو

أبدى كوكي ريسوركسيون لاعب وسط أتلتيكو مدريد إعجابه بأداء زميله المهاجم ألفارو موراتا، الذي ألغى الحكم هدفًا له بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد خلال مباراة أتلتيكو مع ضيفه يوفنتوس الإيطالي.

وفاز أتلتيكو مدريد، على ضيفه يوفنتوس بنتيجة (0-2)، مساء أمس الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كوكي إن تقنية الفيديو ستنصف ألفارو وستقف إلى جانبه يوما ما، لقد سجل هدفين ألغيا له أمام يوفنتوس وقبل جولتين أمام ريال مدريد في الليجا.

وأضاف الدولي الإسباني: "قد يستحق الهدفين، لكن ينبغي احترام القرارات فنحن نحترم الحكام وسنواصل الرغبة في محاولة الفوز بالمباريات وتسجيل عدد أكبر من الأهداف خشية إلغاء بعضها".

وعن الإشارة التي وجهها المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، لجماهير الأتلتي بأصابعه الخمسة، قال: "لم أرّ شيئا في الملعب وربما كان يحيي أحدهم.. إذا كان يمتلك خمسة ألقاب في التشامبيونزليج فينبغي تهنئته، ليس لدينا شيئا آخر لنقوله".

وتابع كوكي: "كانت مباراة صعبة للغاية ومتقاربة المستوى خاصة في الشوط الأول. في الشوط الثاني حظينا بفرص أكثر، خرجنا بنتيجة كبيرة من المتروبوليتانو ونأمل أن نقدم مباراة كبيرة هناك وأن نلعب بتواضع كبير لأننا سنذهب للعب في تورينو أمام واحد من أفضل فرق العالم".

كما أشاد كوكي بالمباراة الكبيرة التي قدمها زميله الآخر، دييجو كوستا، قائلًا: "لم يكن متأثرًا بغيابه لفترة طويلة عن الملاعب، بالنسبة لنا إنه لاعب أساسي خاصة لما يقدمه من تضحيات في الملعب ولما يقدمه للفريق، نحتاجه هكذا بكل قوته".

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على يوفنتوس، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البيانكونيري، يوم 12 مارس المقبل، في رحلة محفوفة بالمخاطر للروخي بلانكوس، رغم أفضلية الفوز ذهابا بثنائية نظيفة.

برشلونة يستعيد "ميلو"

تلقى عشاق نادي برشلونة الإسباني خبرًا سارًا رغم التعادل السلبي مع ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن البرازيلي آرثر ميلو شارك اليوم في تدريب برشلونة حيث أدى بعض التدريبات البسيطة، ضمن الاستعدادات لمباراة إشبيلية.

وتعرض آرثر ميلو لإصابة في الفخذ الأيسر خلال مواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وواصل الهولندي ياسبر سيليسين حارس برشلونة برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في التدريبات.

ويستعد برشلونة لمباراة إشبيلية يوم السبت المقبل، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.