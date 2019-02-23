رياضة | تجميد صفقة انتقال هازارد لريال مدريد بأوامر "فيفا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجميد صفقة انتقال هازارد لريال مدريد بأوامر "فيفا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع البلجيكي ايدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏ماركا، إن صفقة هازارد تتجمد والفضل في ذلك يعود للفيفا، بعد العقوبة التي فرضها على نادي تشيلسي بالأمس بمنعه من التعاقدات خلال فترتي قيد.

وان ريال مدريد لم يعد واثقا من ضرورة إتمام الصفقة مع وجود فينيسوس وقدوم رودريجو، وان الصفقة المحتملة لإنتقال إيدين هازارد لريال مدريد تبدو أبعد ما تكون عن الواقع في هذه اللحظة، حيث تداخلت عوامل متعددة مؤخرا ليتغير موقف الصفقة ويزداد تعقيدا.

‏ورفض هازارد تجديد عقده مع البلوز، ولم يضعه النادي على لائحة البيع، لأنهم في تشيلسي مصرون على تعقيد أي فرصة انتقال تلوح لنجمهم.