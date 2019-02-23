انت الان تتابع الإسماعيلي يسعى لتحقيق أول 3 نقاط في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص
يحتضن استاد الجيش ببرج العرب، في مدنية الإسكندرية، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره شباب قسنطينة الجزائري، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (2018-2019)، وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إدارة المباراة تحكيميا إلى الدولي الجامبي باكاري جاساما، صاحب الـ41 عامًا، وذلك وفقًا لما أرسله الكاف، في خطابه الرسمي لإدارة الدراويش، علمًا بأن الإسماعيلي خاض مبارتين في دور المجموعات، خسر فيهما أمام مازيمبي في الكونغو بهدفين نظيفين، وأمام الإفريقي التونسي لإلغاء اللقاء.
ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع والأخير في المجموعة الثالثة بدون نقاط، ويأتي في الصدارة مازيمبي برصيد 7 نقاط، بينما يحتل قسنطينة المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويشغل الإفريقي التونسي المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط. ويسعى الإسماعيلي لتحقيق الفوز لحصد أول 3 نقاط، حيث سيؤدي ذلك إلى عودته للمنافسة على التأهل
ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع والأخير في المجموعة الثالثة بدون نقاط، ويأتي في الصدارة مازيمبي برصيد 7 نقاط، بينما يحتل قسنطينة المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويشغل الإفريقي التونسي المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط.
ويسعى الإسماعيلي لتحقيق الفوز لحصد أول 3 نقاط، حيث سيؤدي ذلك إلى عودته للمنافسة على التأهل من تلك المجموعة القوية، بينما ستنهي الهزيمة آماله في مواصلة المشوار بصورة كبيرة جدا.
ولم يحقق الدراويش أي فوز في دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال، منذ انتصاره على الأهلي، في نسخة 2010، وكانت مجموعته تضم وقتها شبيبة القبائل الجزائري والأهلي وهارتلاند النيجيري.
وسيكون أمام الإسماعيلي بعد مواجهة شباب قسنطينة، مشوار صعب حيث سيخوض أمام نفس الفريق بعد أيام مواجهة أخرى بالجزائر، قبل أن يستضيف مازيمبي، ويختتم مشواره بمواجهة الإفريقي في تونس.
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