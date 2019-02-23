انت الان تتابع مصر المقاصة: تضررنا من أزمة الأهلي وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

كشف وليد هويدي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن أن فريقه تضرر بسبب الأزمة الأخيرة بمباراة فريق الأهلي ونظيره بيراميدز، والتعديل في جدول مباريات الدوري، وقال هويدي، في تصريحات تليفزيونية صباح اليوم السبت، إن ناديه طالب بتعديل موعد مباراته مع الإنتاج الحربي بالدوري يوم 2 مارس، بسبب وضع مباراة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر يوم 27 فبراير، لأن المقاصة يستهدف الوجود ضمن المربع الذهبي، والسعي من أجل حجز مقعد في البطولة الإفريقية ليزيد من أسهم النادي.

وأوضح مدير الكرة بالمقاصة: «اتحاد الكرة لديه الحرية فيما يخص عملية تنظيم المسابقات.. لكننا نريد معرفة الأسباب التي أدت إلى تعديل الجدول بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز، وأن تُلعب مباراة الكأس بدلًا من الدوري؟.. إذا كان الغرض هو أن الفريق الأحمر لم يلعب مع الزمالك وسيلعب مبارتين مع بيراميدز في الدوري،