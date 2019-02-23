توتنهام يسعى لتقليص الفارق مع السيتي وليفربول

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٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

يسعى نادي توتنهام هوتسبير لتقليص الفارق مع مانشستر سيتي وليفربول، حين يحل رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ضيوفًا على بيرنلي، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، على استاد تيرف مور اذلي يتسع لأكثر من 20 ألف متفرج، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، والتي سيقودها تحكيميا المخضرم مايك دين، وقد تشهد عودة قائد توتنهام هوتسبير، هاري كين إلى التشكيلة الأساسية، بعد غيابه منذ عدة أسابيع بداعي إصابة في الكاحل، علما بأن لقاء الدوري الأول انتهى بفوز السبيرز (1-0)، أحرزه كريستيان ايركسن.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 60 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي وليفربول، المتصدر وصاحب المركز الثاني على الترتيب، في المقابل يحتل بيرنلي المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة. وفي سياق آخر، اقترب روي هودجسون، مدرب كريستال بالاس، من دخول تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يخرج فريقه